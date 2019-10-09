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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.743 -2,56 BIST ANKARA 120.006 -2,89 BIST ANTALYA 51.228 -2,75 BIST BALIKESİR 66.841 -3,68 BIST BURSA 152.

09.10.2019 18:37Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA177.743-2,56
BIST ANKARA120.006-2,89
BIST ANTALYA51.228-2,75
BIST BALIKESİR66.841-3,68
BIST BURSA152.715-2,11
BIST DENIZLI97.137-2,13
BIST ISTANBUL99.860-1,91
BIST IZMIR159.584-1,29
BIST KAYSERI398.127-2,47
BIST KOCAELI236.399-2,96
BIST KONYA68.996-5,16
BIST TEKIRDAĞ245.695-2,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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