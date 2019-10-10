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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.237 4,22 BIST ANKARA 118.978 -0,86 BIST ANTALYA 50.063 -2,27 BIST BALIKESİR 65.498 -2,01 BIST BURSA 150.

10.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA185.2374,22
BIST ANKARA118.978-0,86
BIST ANTALYA50.063-2,27
BIST BALIKESİR65.498-2,01
BIST BURSA150.337-1,56
BIST DENIZLI95.900-1,27
BIST ISTANBUL98.717-1,14
BIST IZMIR157.708-1,18
BIST KAYSERI393.267-1,22
BIST KOCAELI229.182-3,05
BIST KONYA68.726-0,39
BIST TEKIRDAĞ246.8390,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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