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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.515 -1,47 BIST ANKARA 119.710 0,62 BIST ANTALYA 50.152 0,18 BIST BALIKESİR 66.969 2,25 BIST BURSA 150.

11.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA182.515-1,47
BIST ANKARA119.7100,62
BIST ANTALYA50.1520,18
BIST BALIKESİR66.9692,25
BIST BURSA150.8950,37
BIST DENIZLI96.0850,19
BIST ISTANBUL99.6000,89
BIST IZMIR156.501-0,77
BIST KAYSERI398.7011,38
BIST KOCAELI228.319-0,38
BIST KONYA69.3950,97
BIST TEKIRDAĞ248.0450,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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