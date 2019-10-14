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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 176.563 -3,26 BIST ANKARA 112.355 -6,14 BIST ANTALYA 47.753 -4,78 BIST BALIKESİR 63.305 -5,47 BIST BURSA 144.

14.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA176.563-3,26
BIST ANKARA112.355-6,14
BIST ANTALYA47.753-4,78
BIST BALIKESİR63.305-5,47
BIST BURSA144.609-4,17
BIST DENIZLI90.322-6,00
BIST ISTANBUL94.848-4,77
BIST IZMIR152.159-2,77
BIST KAYSERI374.067-6,18
BIST KOCAELI220.610-3,38
BIST KONYA65.393-5,77
BIST TEKIRDAĞ240.522-3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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