Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.563
|-3,26
|BIST ANKARA
|112.355
|-6,14
|BIST ANTALYA
|47.753
|-4,78
|BIST BALIKESİR
|63.305
|-5,47
|BIST BURSA
|144.609
|-4,17
|BIST DENIZLI
|90.322
|-6,00
|BIST ISTANBUL
|94.848
|-4,77
|BIST IZMIR
|152.159
|-2,77
|BIST KAYSERI
|374.067
|-6,18
|BIST KOCAELI
|220.610
|-3,38
|BIST KONYA
|65.393
|-5,77
|BIST TEKIRDAĞ
|240.522
|-3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)