Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.003
|1,95
|BIST ANKARA
|114.548
|1,95
|BIST ANTALYA
|49.208
|3,05
|BIST BALIKESİR
|66.061
|4,35
|BIST BURSA
|147.345
|1,89
|BIST DENIZLI
|94.808
|4,97
|BIST ISTANBUL
|96.131
|1,35
|BIST IZMIR
|154.949
|1,83
|BIST KAYSERI
|375.630
|0,42
|BIST KOCAELI
|221.129
|0,23
|BIST KONYA
|66.465
|1,64
|BIST TEKIRDAĞ
|252.020
|4,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)