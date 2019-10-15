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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.003 1,95 BIST ANKARA 114.548 1,95 BIST ANTALYA 49.208 3,05 BIST BALIKESİR 66.061 4,35 BIST BURSA 147.

15.10.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA180.0031,95
BIST ANKARA114.5481,95
BIST ANTALYA49.2083,05
BIST BALIKESİR66.0614,35
BIST BURSA147.3451,89
BIST DENIZLI94.8084,97
BIST ISTANBUL96.1311,35
BIST IZMIR154.9491,83
BIST KAYSERI375.6300,42
BIST KOCAELI221.1290,23
BIST KONYA66.4651,64
BIST TEKIRDAĞ252.0204,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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