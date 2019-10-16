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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.075 -0,52 BIST ANKARA 112.852 -1,48 BIST ANTALYA 50.180 1,97 BIST BALIKESİR 65.174 -1,34 BIST BURSA 147.

16.10.2019 18:32Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA179.075-0,52
BIST ANKARA112.852-1,48
BIST ANTALYA50.1801,97
BIST BALIKESİR65.174-1,34
BIST BURSA147.272-0,05
BIST DENIZLI93.194-1,70
BIST ISTANBUL94.864-1,32
BIST IZMIR152.633-1,49
BIST KAYSERI364.284-3,02
BIST KOCAELI217.191-1,78
BIST KONYA66.8830,63
BIST TEKIRDAĞ248.395-1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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