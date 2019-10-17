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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.595 -0,27 BIST ANKARA 112.666 -0,16 BIST ANTALYA 49.951 -0,46 BIST BALIKESİR 65.431 0,39 BIST BURSA 147.

17.10.2019 18:41Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA178.595-0,27
BIST ANKARA112.666-0,16
BIST ANTALYA49.951-0,46
BIST BALIKESİR65.4310,39
BIST BURSA147.6980,29
BIST DENIZLI93.4320,26
BIST ISTANBUL95.3760,54
BIST IZMIR154.4251,17
BIST KAYSERI364.9420,18
BIST KOCAELI219.4871,06
BIST KONYA67.7851,35
BIST TEKIRDAĞ256.2503,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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