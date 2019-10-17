Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.595
|-0,27
|BIST ANKARA
|112.666
|-0,16
|BIST ANTALYA
|49.951
|-0,46
|BIST BALIKESİR
|65.431
|0,39
|BIST BURSA
|147.698
|0,29
|BIST DENIZLI
|93.432
|0,26
|BIST ISTANBUL
|95.376
|0,54
|BIST IZMIR
|154.425
|1,17
|BIST KAYSERI
|364.942
|0,18
|BIST KOCAELI
|219.487
|1,06
|BIST KONYA
|67.785
|1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|256.250
|3,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)