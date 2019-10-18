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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 185.933 4,11 BIST ANKARA 117.548 4,33 BIST ANTALYA 51.666 3,43 BIST BALIKESİR 68.976 5,42 BIST BURSA 151.

18.10.2019 18:47Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA185.9334,11
BIST ANKARA117.5484,33
BIST ANTALYA51.6663,43
BIST BALIKESİR68.9765,42
BIST BURSA151.3162,45
BIST DENIZLI96.2142,98
BIST ISTANBUL98.7173,50
BIST IZMIR158.7292,79
BIST KAYSERI387.9096,29
BIST KOCAELI225.9472,94
BIST KONYA70.5514,08
BIST TEKIRDAĞ265.6413,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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