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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.576 4,11 BIST ANKARA 116.944 -0,51 BIST ANTALYA 51.252 -0,80 BIST BALIKESİR 69.882 1,31 BIST BURSA 150.

21.10.2019 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA193.5764,11
BIST ANKARA116.944-0,51
BIST ANTALYA51.252-0,80
BIST BALIKESİR69.8821,31
BIST BURSA150.439-0,58
BIST DENIZLI96.9210,74
BIST ISTANBUL97.996-0,73
BIST IZMIR158.598-0,08
BIST KAYSERI384.483-0,88
BIST KOCAELI220.752-2,30
BIST KONYA70.452-0,14
BIST TEKIRDAĞ262.355-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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