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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 192.722 -0,44 BIST ANKARA 117.975 0,88 BIST ANTALYA 51.901 1,27 BIST BALIKESİR 70.667 1,12 BIST BURSA 150.

22.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA192.722-0,44
BIST ANKARA117.9750,88
BIST ANTALYA51.9011,27
BIST BALIKESİR70.6671,12
BIST BURSA150.6750,16
BIST DENIZLI97.5440,64
BIST ISTANBUL98.8330,85
BIST IZMIR160.3491,10
BIST KAYSERI388.4281,03
BIST KOCAELI223.0121,02
BIST KONYA70.6020,21
BIST TEKIRDAĞ268.3802,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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