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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.986 2,21 BIST ANKARA 120.323 1,99 BIST ANTALYA 53.214 2,53 BIST BALIKESİR 71.919 1,77 BIST BURSA 156.

23.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA196.9862,21
BIST ANKARA120.3231,99
BIST ANTALYA53.2142,53
BIST BALIKESİR71.9191,77
BIST BURSA156.1993,67
BIST DENIZLI100.0862,61
BIST ISTANBUL100.6811,87
BIST IZMIR163.4881,96
BIST KAYSERI398.4732,59
BIST KOCAELI227.4561,99
BIST KONYA73.0293,44
BIST TEKIRDAĞ278.1403,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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