Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.986
|2,21
|BIST ANKARA
|120.323
|1,99
|BIST ANTALYA
|53.214
|2,53
|BIST BALIKESİR
|71.919
|1,77
|BIST BURSA
|156.199
|3,67
|BIST DENIZLI
|100.086
|2,61
|BIST ISTANBUL
|100.681
|1,87
|BIST IZMIR
|163.488
|1,96
|BIST KAYSERI
|398.473
|2,59
|BIST KOCAELI
|227.456
|1,99
|BIST KONYA
|73.029
|3,44
|BIST TEKIRDAĞ
|278.140
|3,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)