Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.463
|-1,28
|BIST ANKARA
|120.656
|0,28
|BIST ANTALYA
|54.017
|1,51
|BIST BALIKESİR
|72.404
|0,67
|BIST BURSA
|156.236
|0,02
|BIST DENIZLI
|101.246
|1,16
|BIST ISTANBUL
|101.426
|0,74
|BIST IZMIR
|163.185
|-0,19
|BIST KAYSERI
|404.055
|1,40
|BIST KOCAELI
|230.146
|1,18
|BIST KONYA
|73.151
|0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|273.174
|-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)