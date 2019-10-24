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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.463 -1,28 BIST ANKARA 120.656 0,28 BIST ANTALYA 54.017 1,51 BIST BALIKESİR 72.404 0,67 BIST BURSA 156.

24.10.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA194.463-1,28
BIST ANKARA120.6560,28
BIST ANTALYA54.0171,51
BIST BALIKESİR72.4040,67
BIST BURSA156.2360,02
BIST DENIZLI101.2461,16
BIST ISTANBUL101.4260,74
BIST IZMIR163.185-0,19
BIST KAYSERI404.0551,40
BIST KOCAELI230.1461,18
BIST KONYA73.1510,17
BIST TEKIRDAĞ273.174-1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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