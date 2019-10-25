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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.204 2,44 BIST ANKARA 122.417 1,46 BIST ANTALYA 53.858 -0,29 BIST BALIKESİR 74.620 3,06 BIST BURSA 156.

25.10.2019 18:32Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA199.2042,44
BIST ANKARA122.4171,46
BIST ANTALYA53.858-0,29
BIST BALIKESİR74.6203,06
BIST BURSA156.7370,32
BIST DENIZLI103.3332,06
BIST ISTANBUL101.4580,03
BIST IZMIR163.9000,44
BIST KAYSERI409.5051,35
BIST KOCAELI232.1970,89
BIST KONYA73.6550,69
BIST TEKIRDAĞ270.899-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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