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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.389 -1,14 BIST ANKARA 120.572 -1,29 BIST ANTALYA 54.566 0,84 BIST BALIKESİR 80.473 1,80 BIST BURSA 156.

30.10.2019 18:32Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA200.389-1,14
BIST ANKARA120.572-1,29
BIST ANTALYA54.5660,84
BIST BALIKESİR80.4731,80
BIST BURSA156.7280,68
BIST DENIZLI104.2310,56
BIST ISTANBUL100.619-0,94
BIST IZMIR161.593-0,51
BIST KAYSERI415.1200,38
BIST KOCAELI228.221-0,63
BIST KONYA79.4645,99
BIST TEKIRDAĞ265.623-2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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