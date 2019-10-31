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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 206.165 2,88 BIST ANKARA 121.484 0,76 BIST ANTALYA 53.847 -1,32 BIST BALIKESİR 79.329 -1,42 BIST BURSA 159.

31.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA206.1652,88
BIST ANKARA121.4840,76
BIST ANTALYA53.847-1,32
BIST BALIKESİR79.329-1,42
BIST BURSA159.5161,78
BIST DENIZLI100.884-3,21
BIST ISTANBUL100.052-0,56
BIST IZMIR162.4880,55
BIST KAYSERI414.723-0,10
BIST KOCAELI229.9620,76
BIST KONYA77.160-2,90
BIST TEKIRDAĞ266.8810,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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