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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 193.945 -4,88 BIST ANKARA 124.758 1,99 BIST ANTALYA 53.888 0,16 BIST BALIKESİR 80.020 -0,50 BIST BURSA 162.

04.11.2019 20:16Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA193.945-4,88
BIST ANKARA124.7581,99
BIST ANTALYA53.8880,16
BIST BALIKESİR80.020-0,50
BIST BURSA162.0363,15
BIST DENIZLI103.3902,85
BIST ISTANBUL100.6071,27
BIST IZMIR163.9541,42
BIST KAYSERI413.5050,35
BIST KOCAELI236.6771,82
BIST KONYA79.5550,40
BIST TEKIRDAĞ282.6501,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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