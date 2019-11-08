Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.065
|0,23
|BIST ANKARA
|128.303
|0,24
|BIST ANTALYA
|54.913
|1,82
|BIST BALIKESİR
|81.302
|-0,53
|BIST BURSA
|166.446
|-0,94
|BIST DENIZLI
|103.479
|-0,94
|BIST ISTANBUL
|104.341
|-0,12
|BIST IZMIR
|169.111
|0,68
|BIST KAYSERI
|419.125
|0,02
|BIST KOCAELI
|237.096
|-1,49
|BIST KONYA
|87.115
|-1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|284.406
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)