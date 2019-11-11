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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.839 0,40 BIST ANKARA 128.941 0,50 BIST ANTALYA 54.738 -0,32 BIST BALIKESİR 82.059 0,93 BIST BURSA 166.

11.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA192.8390,40
BIST ANKARA128.9410,50
BIST ANTALYA54.738-0,32
BIST BALIKESİR82.0590,93
BIST BURSA166.8470,24
BIST DENIZLI100.000-3,36
BIST ISTANBUL105.1490,77
BIST IZMIR169.4570,20
BIST KAYSERI420.4630,32
BIST KOCAELI235.919-0,50
BIST KONYA88.3251,39
BIST TEKIRDAĞ295.9084,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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