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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.737 0,98 BIST ANKARA 131.012 1,61 BIST ANTALYA 54.587 -0,27 BIST BALIKESİR 85.280 3,93 BIST BURSA 166.

12.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA194.7370,98
BIST ANKARA131.0121,61
BIST ANTALYA54.587-0,27
BIST BALIKESİR85.2803,93
BIST BURSA166.725-0,07
BIST DENIZLI101.2301,23
BIST ISTANBUL106.0030,81
BIST IZMIR172.1381,58
BIST KAYSERI417.041-0,81
BIST KOCAELI234.990-0,39
BIST KONYA88.9780,74
BIST TEKIRDAĞ296.9000,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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