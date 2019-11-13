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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.713 -0,01 BIST ANKARA 133.007 1,52 BIST ANTALYA 56.090 2,75 BIST BALIKESİR 87.118 2,16 BIST BURSA 167.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA194.713-0,01
BIST ANKARA133.0071,52
BIST ANTALYA56.0902,75
BIST BALIKESİR87.1182,16
BIST BURSA167.9050,71
BIST DENIZLI100.740-0,48
BIST ISTANBUL106.6250,59
BIST IZMIR174.0781,13
BIST KAYSERI420.8210,91
BIST KOCAELI235.4240,18
BIST KONYA92.0053,40
BIST TEKIRDAĞ298.7320,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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