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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.700 -0,01 BIST ANKARA 132.418 -0,44 BIST ANTALYA 55.459 -1,12 BIST BALIKESİR 85.882 -1,42 BIST BURSA 167.

14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA194.700-0,01
BIST ANKARA132.418-0,44
BIST ANTALYA55.459-1,12
BIST BALIKESİR85.882-1,42
BIST BURSA167.595-0,18
BIST DENIZLI100.677-0,06
BIST ISTANBUL106.405-0,21
BIST IZMIR172.378-0,98
BIST KAYSERI421.3280,12
BIST KOCAELI232.340-1,31
BIST KONYA91.230-0,84
BIST TEKIRDAĞ295.600-1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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