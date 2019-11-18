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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.896 0,75 BIST ANKARA 135.103 1,10 BIST ANTALYA 58.791 3,30 BIST BALIKESİR 88.587 1,85 BIST BURSA 174.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA198.8960,75
BIST ANKARA135.1031,10
BIST ANTALYA58.7913,30
BIST BALIKESİR88.5871,85
BIST BURSA174.6272,15
BIST DENIZLI106.4462,39
BIST ISTANBUL109.9841,81
BIST IZMIR178.2051,32
BIST KAYSERI432.9841,65
BIST KOCAELI234.6520,65
BIST KONYA93.8421,67
BIST TEKIRDAĞ314.2593,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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