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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.782 -0,06 BIST ANKARA 135.619 0,38 BIST ANTALYA 60.768 3,36 BIST BALIKESİR 89.115 0,60 BIST BURSA 174.

19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:32Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA198.782-0,06
BIST ANKARA135.6190,38
BIST ANTALYA60.7683,36
BIST BALIKESİR89.1150,60
BIST BURSA174.9150,17
BIST DENIZLI107.1970,71
BIST ISTANBUL110.5530,52
BIST IZMIR178.2850,05
BIST KAYSERI437.5221,05
BIST KOCAELI238.2881,55
BIST KONYA92.336-1,61
BIST TEKIRDAĞ316.4630,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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