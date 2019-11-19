Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.782
|-0,06
|BIST ANKARA
|135.619
|0,38
|BIST ANTALYA
|60.768
|3,36
|BIST BALIKESİR
|89.115
|0,60
|BIST BURSA
|174.915
|0,17
|BIST DENIZLI
|107.197
|0,71
|BIST ISTANBUL
|110.553
|0,52
|BIST IZMIR
|178.285
|0,05
|BIST KAYSERI
|437.522
|1,05
|BIST KOCAELI
|238.288
|1,55
|BIST KONYA
|92.336
|-1,61
|BIST TEKIRDAĞ
|316.463
|0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)