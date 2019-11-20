Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.741
|-1,53
|BIST ANKARA
|136.316
|0,51
|BIST ANTALYA
|61.550
|1,29
|BIST BALIKESİR
|88.165
|-1,07
|BIST BURSA
|173.386
|-0,87
|BIST DENIZLI
|108.376
|1,10
|BIST ISTANBUL
|109.882
|-0,61
|BIST IZMIR
|179.007
|0,40
|BIST KAYSERI
|437.593
|0,02
|BIST KOCAELI
|236.071
|-0,93
|BIST KONYA
|91.783
|-0,60
|BIST TEKIRDAĞ
|316.815
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)