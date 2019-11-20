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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.741 -1,53 BIST ANKARA 136.316 0,51 BIST ANTALYA 61.550 1,29 BIST BALIKESİR 88.165 -1,07 BIST BURSA 173.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA195.741-1,53
BIST ANKARA136.3160,51
BIST ANTALYA61.5501,29
BIST BALIKESİR88.165-1,07
BIST BURSA173.386-0,87
BIST DENIZLI108.3761,10
BIST ISTANBUL109.882-0,61
BIST IZMIR179.0070,40
BIST KAYSERI437.5930,02
BIST KOCAELI236.071-0,93
BIST KONYA91.783-0,60
BIST TEKIRDAĞ316.8150,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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