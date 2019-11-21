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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.712 0,50 BIST ANKARA 136.296 -0,01 BIST ANTALYA 61.495 -0,09 BIST BALIKESİR 87.850 -0,36 BIST BURSA 173.

21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA196.7120,50
BIST ANKARA136.296-0,01
BIST ANTALYA61.495-0,09
BIST BALIKESİR87.850-0,36
BIST BURSA173.7240,19
BIST DENIZLI108.6450,25
BIST ISTANBUL109.852-0,03
BIST IZMIR177.998-0,56
BIST KAYSERI440.2300,60
BIST KOCAELI235.463-0,26
BIST KONYA91.9780,21
BIST TEKIRDAĞ318.1940,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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