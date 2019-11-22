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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.314 -0,71 BIST ANKARA 135.777 -0,38 BIST ANTALYA 62.228 1,19 BIST BALIKESİR 86.824 -1,17 BIST BURSA 175.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA195.314-0,71
BIST ANKARA135.777-0,38
BIST ANTALYA62.2281,19
BIST BALIKESİR86.824-1,17
BIST BURSA175.0870,78
BIST DENIZLI108.384-0,24
BIST ISTANBUL109.529-0,29
BIST IZMIR177.402-0,34
BIST KAYSERI446.1761,35
BIST KOCAELI236.3150,36
BIST KONYA92.2610,31
BIST TEKIRDAĞ319.3530,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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