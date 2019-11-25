Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.931
|-0,20
|BIST ANKARA
|133.107
|-1,97
|BIST ANTALYA
|60.558
|-2,68
|BIST BALIKESİR
|85.192
|-1,88
|BIST BURSA
|175.297
|0,12
|BIST DENIZLI
|107.269
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|108.394
|-1,04
|BIST IZMIR
|176.719
|-0,39
|BIST KAYSERI
|438.994
|-1,61
|BIST KOCAELI
|231.966
|-1,84
|BIST KONYA
|90.469
|-1,94
|BIST TEKIRDAĞ
|315.187
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)