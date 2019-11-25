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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.931 -0,20 BIST ANKARA 133.107 -1,97 BIST ANTALYA 60.558 -2,68 BIST BALIKESİR 85.192 -1,88 BIST BURSA 175.

25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA194.931-0,20
BIST ANKARA133.107-1,97
BIST ANTALYA60.558-2,68
BIST BALIKESİR85.192-1,88
BIST BURSA175.2970,12
BIST DENIZLI107.269-1,03
BIST ISTANBUL108.394-1,04
BIST IZMIR176.719-0,39
BIST KAYSERI438.994-1,61
BIST KOCAELI231.966-1,84
BIST KONYA90.469-1,94
BIST TEKIRDAĞ315.187-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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