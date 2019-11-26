Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.909 1,53 BIST ANKARA 132.704 -0,30 BIST ANTALYA 61.638 1,78 BIST BALIKESİR 86.044 1,00 BIST BURSA 175.

26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA197.9091,53
BIST ANKARA132.704-0,30
BIST ANTALYA61.6381,78
BIST BALIKESİR86.0441,00
BIST BURSA175.6560,20
BIST DENIZLI108.6861,32
BIST ISTANBUL109.2360,78
BIST IZMIR175.840-0,50
BIST KAYSERI442.2910,75
BIST KOCAELI230.751-0,52
BIST KONYA89.369-1,22
BIST TEKIRDAĞ323.2182,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:32 28. Kalite Kongresi
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
19:15 İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını açtı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
19:14 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19:12 Borsada en çok değer kazanan hisseler
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:00 6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
26.11.2019 19:41:56