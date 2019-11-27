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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.099 0,10 BIST ANKARA 132.420 -0,21 BIST ANTALYA 62.519 1,43 BIST BALIKESİR 86.465 0,49 BIST BURSA 174.

27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA198.0990,10
BIST ANKARA132.420-0,21
BIST ANTALYA62.5191,43
BIST BALIKESİR86.4650,49
BIST BURSA174.315-0,76
BIST DENIZLI108.403-0,26
BIST ISTANBUL109.2470,01
BIST IZMIR175.487-0,20
BIST KAYSERI444.4710,49
BIST KOCAELI231.9170,51
BIST KONYA87.446-2,15
BIST TEKIRDAĞ316.847-1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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