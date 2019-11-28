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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.713 1,32 BIST ANKARA 134.245 1,38 BIST ANTALYA 66.095 5,72 BIST BALIKESİR 87.190 0,84 BIST BURSA 177.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA200.7131,32
BIST ANKARA134.2451,38
BIST ANTALYA66.0955,72
BIST BALIKESİR87.1900,84
BIST BURSA177.6251,90
BIST DENIZLI109.7541,25
BIST ISTANBUL110.7601,38
BIST IZMIR177.5481,17
BIST KAYSERI450.4231,34
BIST KOCAELI233.1530,53
BIST KONYA88.4611,16
BIST TEKIRDAĞ331.3274,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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