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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 200.246 -0,23 BIST ANKARA 132.958 -0,96 BIST ANTALYA 65.340 -1,14 BIST BALIKESİR 88.453 1,45 BIST BURSA 178.

29.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:50Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA200.246-0,23
BIST ANKARA132.958-0,96
BIST ANTALYA65.340-1,14
BIST BALIKESİR88.4531,45
BIST BURSA178.3590,41
BIST DENIZLI110.1480,36
BIST ISTANBUL110.474-0,26
BIST IZMIR177.301-0,14
BIST KAYSERI457.2751,52
BIST KOCAELI234.9560,77
BIST KONYA88.119-0,39
BIST TEKIRDAĞ334.7231,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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