Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.246
|-0,23
|BIST ANKARA
|132.958
|-0,96
|BIST ANTALYA
|65.340
|-1,14
|BIST BALIKESİR
|88.453
|1,45
|BIST BURSA
|178.359
|0,41
|BIST DENIZLI
|110.148
|0,36
|BIST ISTANBUL
|110.474
|-0,26
|BIST IZMIR
|177.301
|-0,14
|BIST KAYSERI
|457.275
|1,52
|BIST KOCAELI
|234.956
|0,77
|BIST KONYA
|88.119
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|334.723
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)