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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.216 2,48 BIST ANKARA 135.019 1,55 BIST ANTALYA 68.095 4,22 BIST BALIKESİR 90.779 2,63 BIST BURSA 181.

02.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA205.2162,48
BIST ANKARA135.0191,55
BIST ANTALYA68.0954,22
BIST BALIKESİR90.7792,63
BIST BURSA181.3351,67
BIST DENIZLI110.9940,77
BIST ISTANBUL112.0181,40
BIST IZMIR181.3052,26
BIST KAYSERI471.0713,02
BIST KOCAELI235.2460,12
BIST KONYA90.5522,76
BIST TEKIRDAĞ347.6653,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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