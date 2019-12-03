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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.152 -1,01 BIST ANKARA 135.071 0,04 BIST ANTALYA 69.358 1,85 BIST BALIKESİR 90.631 -0,16 BIST BURSA 180.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA203.152-1,01
BIST ANKARA135.0710,04
BIST ANTALYA69.3581,85
BIST BALIKESİR90.631-0,16
BIST BURSA180.967-0,20
BIST DENIZLI110.278-0,65
BIST ISTANBUL111.276-0,66
BIST IZMIR181.3780,04
BIST KAYSERI477.4401,35
BIST KOCAELI232.040-1,36
BIST KONYA90.464-0,10
BIST TEKIRDAĞ366.5845,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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