Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.152
|-1,01
|BIST ANKARA
|135.071
|0,04
|BIST ANTALYA
|69.358
|1,85
|BIST BALIKESİR
|90.631
|-0,16
|BIST BURSA
|180.967
|-0,20
|BIST DENIZLI
|110.278
|-0,65
|BIST ISTANBUL
|111.276
|-0,66
|BIST IZMIR
|181.378
|0,04
|BIST KAYSERI
|477.440
|1,35
|BIST KOCAELI
|232.040
|-1,36
|BIST KONYA
|90.464
|-0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|366.584
|5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)