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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 215.568 6,11 BIST ANKARA 135.706 0,47 BIST ANTALYA 72.998 5,25 BIST BALIKESİR 92.710 2,29 BIST BURSA 183.

04.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:06Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA215.5686,11
BIST ANKARA135.7060,47
BIST ANTALYA72.9985,25
BIST BALIKESİR92.7102,29
BIST BURSA183.7051,51
BIST DENIZLI114.3083,65
BIST ISTANBUL111.9390,60
BIST IZMIR182.4720,60
BIST KAYSERI497.9974,31
BIST KOCAELI233.5030,63
BIST KONYA92.1921,91
BIST TEKIRDAĞ374.5032,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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