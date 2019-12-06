Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|222.831
|2,48
|BIST ANKARA
|138.768
|-0,63
|BIST ANTALYA
|77.700
|1,48
|BIST BALIKESİR
|91.608
|-1,59
|BIST BURSA
|187.258
|-0,43
|BIST DENIZLI
|120.563
|2,39
|BIST ISTANBUL
|113.310
|0,26
|BIST IZMIR
|181.571
|-1,13
|BIST KAYSERI
|490.419
|1,10
|BIST KOCAELI
|236.445
|0,22
|BIST KONYA
|92.891
|-0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|376.980
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)