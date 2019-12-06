Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 222.831 2,48 BIST ANKARA 138.768 -0,63 BIST ANTALYA 77.700 1,48 BIST BALIKESİR 91.608 -1,59 BIST BURSA 187.

06.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:52Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA222.8312,48
BIST ANKARA138.768-0,63
BIST ANTALYA77.7001,48
BIST BALIKESİR91.608-1,59
BIST BURSA187.258-0,43
BIST DENIZLI120.5632,39
BIST ISTANBUL113.3100,26
BIST IZMIR181.571-1,13
BIST KAYSERI490.4191,10
BIST KOCAELI236.4450,22
BIST KONYA92.891-0,48
BIST TEKIRDAĞ376.9800,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54 Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:54 Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:54 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:52 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:44 Mersin'de limonun fiyatı üreticiyi sevindirdi - Ekonomi
17:23 Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var - Ekonomi
16:34 Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu - Ekonomi
15:44 Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor - Ekonomi
15:20 Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor - Ekonomi
15:02 İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı - Ekonomi
6.12.2019 19:03:53