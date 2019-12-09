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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 229.453 2,97 BIST ANKARA 138.149 -0,45 BIST ANTALYA 79.930 2,87 BIST BALIKESİR 92.381 0,84 BIST BURSA 187.

09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA229.4532,97
BIST ANKARA138.149-0,45
BIST ANTALYA79.9302,87
BIST BALIKESİR92.3810,84
BIST BURSA187.6930,23
BIST DENIZLI120.9270,30
BIST ISTANBUL113.091-0,19
BIST IZMIR182.1810,34
BIST KAYSERI493.0610,54
BIST KOCAELI237.0760,27
BIST KONYA95.0612,34
BIST TEKIRDAĞ376.001-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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