Haberler » Ekonomi » Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 225.580 -1,69 BIST ANKARA 137.888 -0,19 BIST ANTALYA 80.717 0,98 BIST BALIKESİR 91.551 -0,90 BIST BURSA 188.

10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA225.580-1,69
BIST ANKARA137.888-0,19
BIST ANTALYA80.7170,98
BIST BALIKESİR91.551-0,90
BIST BURSA188.1040,22
BIST DENIZLI123.5072,13
BIST ISTANBUL111.701-1,23
BIST IZMIR181.067-0,61
BIST KAYSERI470.145-4,65
BIST KOCAELI235.148-0,81
BIST KONYA92.885-2,29
BIST TEKIRDAĞ371.992-1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:44 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:42 Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
16:11 İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu - Ekonomi
15:58 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu - Ekonomi
15:38 Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız - Ekonomi
14:50 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı - Ekonomi
14:34 Yunanistan, Türkiye-Libya Muhtırası için BM'ye başvurdu - Ekonomi
10.12.2019 19:42:09