Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|225.580
|-1,69
|BIST ANKARA
|137.888
|-0,19
|BIST ANTALYA
|80.717
|0,98
|BIST BALIKESİR
|91.551
|-0,90
|BIST BURSA
|188.104
|0,22
|BIST DENIZLI
|123.507
|2,13
|BIST ISTANBUL
|111.701
|-1,23
|BIST IZMIR
|181.067
|-0,61
|BIST KAYSERI
|470.145
|-4,65
|BIST KOCAELI
|235.148
|-0,81
|BIST KONYA
|92.885
|-2,29
|BIST TEKIRDAĞ
|371.992
|-1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)