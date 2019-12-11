Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|227.391
|0,80
|BIST ANKARA
|136.365
|-1,10
|BIST ANTALYA
|83.080
|2,93
|BIST BALIKESİR
|91.701
|0,16
|BIST BURSA
|187.916
|-0,10
|BIST DENIZLI
|123.363
|-0,12
|BIST ISTANBUL
|112.199
|0,45
|BIST IZMIR
|183.304
|1,24
|BIST KAYSERI
|453.365
|-3,57
|BIST KOCAELI
|233.346
|-0,77
|BIST KONYA
|92.953
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|370.152
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)