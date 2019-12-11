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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.391 0,80 BIST ANKARA 136.365 -1,10 BIST ANTALYA 83.080 2,93 BIST BALIKESİR 91.701 0,16 BIST BURSA 187.

11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA227.3910,80
BIST ANKARA136.365-1,10
BIST ANTALYA83.0802,93
BIST BALIKESİR91.7010,16
BIST BURSA187.916-0,10
BIST DENIZLI123.363-0,12
BIST ISTANBUL112.1990,45
BIST IZMIR183.3041,24
BIST KAYSERI453.365-3,57
BIST KOCAELI233.346-0,77
BIST KONYA92.9530,07
BIST TEKIRDAĞ370.152-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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