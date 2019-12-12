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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.416 1,33 BIST ANKARA 138.897 1,86 BIST ANTALYA 81.788 -1,55 BIST BALIKESİR 93.275 1,72 BIST BURSA 190.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA230.4161,33
BIST ANKARA138.8971,86
BIST ANTALYA81.788-1,55
BIST BALIKESİR93.2751,72
BIST BURSA190.0291,12
BIST DENIZLI123.7490,31
BIST ISTANBUL114.1501,74
BIST IZMIR184.6270,72
BIST KAYSERI449.618-0,83
BIST KOCAELI235.7201,02
BIST KONYA93.2340,30
BIST TEKIRDAĞ380.2542,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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