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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.063 -1,02 BIST ANKARA 138.400 -0,36 BIST ANTALYA 79.771 -2,47 BIST BALIKESİR 91.871 -1,50 BIST BURSA 188.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA228.063-1,02
BIST ANKARA138.400-0,36
BIST ANTALYA79.771-2,47
BIST BALIKESİR91.871-1,50
BIST BURSA188.293-0,91
BIST DENIZLI127.9823,42
BIST ISTANBUL113.751-0,35
BIST IZMIR183.195-0,78
BIST KAYSERI440.848-1,95
BIST KOCAELI236.5980,37
BIST KONYA92.595-0,68
BIST TEKIRDAĞ377.561-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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