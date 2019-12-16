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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.309 4,49 BIST ANKARA 139.489 0,79 BIST ANTALYA 79.983 0,27 BIST BALIKESİR 91.497 -0,41 BIST BURSA 190.

16.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA238.3094,49
BIST ANKARA139.4890,79
BIST ANTALYA79.9830,27
BIST BALIKESİR91.497-0,41
BIST BURSA190.7271,29
BIST DENIZLI129.5881,26
BIST ISTANBUL114.5380,69
BIST IZMIR184.0230,45
BIST KAYSERI440.037-0,18
BIST KOCAELI238.7640,92
BIST KONYA92.032-0,61
BIST TEKIRDAĞ373.729-1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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