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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.114 -1,34 BIST ANKARA 138.460 -0,74 BIST ANTALYA 81.153 1,46 BIST BALIKESİR 92.004 0,55 BIST BURSA 193.

17.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA235.114-1,34
BIST ANKARA138.460-0,74
BIST ANTALYA81.1531,46
BIST BALIKESİR92.0040,55
BIST BURSA193.1041,25
BIST DENIZLI132.5352,27
BIST ISTANBUL114.282-0,22
BIST IZMIR186.1951,18
BIST KAYSERI435.173-1,11
BIST KOCAELI240.6240,78
BIST KONYA92.008-0,03
BIST TEKIRDAĞ367.585-1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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