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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.594 0,20 BIST ANKARA 136.871 -1,15 BIST ANTALYA 80.604 -0,68 BIST BALIKESİR 91.147 -0,93 BIST BURSA 195.

18.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA235.5940,20
BIST ANKARA136.871-1,15
BIST ANTALYA80.604-0,68
BIST BALIKESİR91.147-0,93
BIST BURSA195.2221,10
BIST DENIZLI130.630-1,44
BIST ISTANBUL113.966-0,28
BIST IZMIR185.211-0,53
BIST KAYSERI436.8060,38
BIST KOCAELI238.140-1,03
BIST KONYA91.578-0,47
BIST TEKIRDAĞ358.039-2,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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