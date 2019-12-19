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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 235.135 -0,19 BIST ANKARA 137.490 0,45 BIST ANTALYA 81.765 1,44 BIST BALIKESİR 94.803 4,01 BIST BURSA 196.

19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:42 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 235.135 -0,19
BIST ANKARA 137.490 0,45
BIST ANTALYA 81.765 1,44
BIST BALIKESİR 94.803 4,01
BIST BURSA 196.366 0,59
BIST DENIZLI 130.080 -0,42
BIST ISTANBUL 114.058 0,08
BIST IZMIR 186.341 0,61
BIST KAYSERI 442.496 1,30
BIST KOCAELI 238.557 0,17
BIST KONYA 93.198 1,77
BIST TEKIRDAĞ 358.484 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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