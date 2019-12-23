Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.817
|2,45
|BIST ANKARA
|140.850
|0,63
|BIST ANTALYA
|83.539
|0,23
|BIST BALIKESİR
|100.494
|4,10
|BIST BURSA
|199.464
|1,25
|BIST DENIZLI
|134.140
|1,00
|BIST ISTANBUL
|114.998
|1,00
|BIST IZMIR
|193.010
|2,23
|BIST KAYSERI
|450.771
|1,13
|BIST KOCAELI
|244.260
|1,37
|BIST KONYA
|97.581
|3,20
|BIST TEKIRDAĞ
|372.199
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)