Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.098
|-0,30
|BIST ANKARA
|143.796
|2,09
|BIST ANTALYA
|84.904
|1,63
|BIST BALIKESİR
|100.401
|-0,09
|BIST BURSA
|199.711
|0,12
|BIST DENIZLI
|147.211
|9,74
|BIST ISTANBUL
|116.120
|0,98
|BIST IZMIR
|194.729
|0,89
|BIST KAYSERI
|461.527
|2,39
|BIST KOCAELI
|245.091
|0,34
|BIST KONYA
|95.854
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|373.474
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)