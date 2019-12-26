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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.748 -0,22 BIST ANKARA 144.708 -0,22 BIST ANTALYA 87.122 0,98 BIST BALIKESİR 101.693 -0,26 BIST BURSA 201.

26.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:30 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.748 -0,22
BIST ANKARA 144.708 -0,22
BIST ANTALYA 87.122 0,98
BIST BALIKESİR 101.693 -0,26
BIST BURSA 201.691 0,87
BIST DENIZLI 142.845 -1,08
BIST ISTANBUL 116.715 0,19
BIST IZMIR 194.477 0,17
BIST KAYSERI 456.636 -0,84
BIST KOCAELI 247.901 1,04
BIST KONYA 96.892 0,89
BIST TEKIRDAĞ 380.009 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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