Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.509
|-0,10
|BIST ANKARA
|143.769
|-0,65
|BIST ANTALYA
|88.987
|2,14
|BIST BALIKESİR
|103.689
|1,96
|BIST BURSA
|200.564
|-0,56
|BIST DENIZLI
|138.700
|-2,90
|BIST ISTANBUL
|116.638
|-0,07
|BIST IZMIR
|194.782
|0,16
|BIST KAYSERI
|465.890
|2,03
|BIST KOCAELI
|248.000
|0,04
|BIST KONYA
|96.961
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|382.989
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)