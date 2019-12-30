Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|244.877
|3,10
|BIST ANKARA
|145.525
|1,22
|BIST ANTALYA
|90.171
|1,33
|BIST BALIKESİR
|104.349
|0,64
|BIST BURSA
|200.480
|-0,04
|BIST DENIZLI
|138.454
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|117.878
|1,06
|BIST IZMIR
|197.049
|1,16
|BIST KAYSERI
|474.406
|1,83
|BIST KOCAELI
|249.017
|0,41
|BIST KONYA
|97.009
|0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|384.337
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)