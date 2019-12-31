Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|251.327
|2,63
|BIST ANKARA
|146.041
|0,35
|BIST ANTALYA
|91.035
|0,96
|BIST BALIKESİR
|104.319
|-0,03
|BIST BURSA
|202.328
|0,92
|BIST DENIZLI
|139.109
|0,47
|BIST ISTANBUL
|117.618
|-0,22
|BIST IZMIR
|198.227
|0,60
|BIST KAYSERI
|470.899
|-0,74
|BIST KOCAELI
|249.021
|0,00
|BIST KONYA
|96.009
|-1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|385.172
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)